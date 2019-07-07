蒸箱如何选购？想“蒸”出美味还需从选购蒸箱开始！

原创 家电百事通 2019-07-09 11:30:28

[摘要] 电蒸箱是近年来兴起的现代烹饪设备，用动态水平衡技术，烹饪过程能最大限度地保留食物本身的营养成分。此种健康的烹饪方式深受大家的欢迎，那么电蒸箱在选购时需要注意什么？下面就来看一下电蒸箱的选购技巧吧。

电蒸箱是近年来兴起的现代烹饪设备，用动态水平衡技术，烹饪过程能最大限度地保留食物本身的营养成分。此种健康的烹饪方式深受大家的欢迎，那么电蒸箱在选购时需要注意什么？下面就来看一下电蒸箱的选购技巧吧。

一、 看加热方式

有滴水式加热和独立水箱加热两种形式，而不同的加热形式会影响烹饪速度。

建议：独立水箱的加热方式，水箱不仅是储水容器，而且还带加热管，可迅速将水烧开用蒸汽来烹饪食物。

二、 看温度控制

温度控制分为温度可调范围和温度控制精度两方面。温度可调范围：调节的最高温度和最低温度范围。温度控制精度：调节的温度幅度与实际温度的一致性。

建议：电蒸箱与普通蒸具最大区别就是温度可调范围，若可调范围越大，能实现的功能就越多，食物口感也就越好。

三、看蒸汽进排口

要看蒸箱是否有进气口和排气口。进气口：新鲜蒸汽的进入口。排气口：多余蒸汽的排出口。

建议：有进气口没排气口，则蒸汽不能循环，蒸汽容易过多，很难保证温度的稳定性。有进气口也有排气口，则蒸汽能不断循环，让内部温度能均匀分布。

四、电气性能

温度调节器、定时器、功率选择开关的旋钮安装要牢固，转动应灵活，旋钮的标记应对准功能档次。 电源插头，电源线应牢固，无破损。 电热元件与瓷绝缘座应安装稳妥，电热元件的管壁不应与管壁接触。检查金属电热管涂层是 否有脱落或碰伤的现象。石英电热管应明亮，其内部应有小气泡或气线存在，且应无破损和裂纹。

五、外形选择

外形选择结构合理且美观的，在选择时注意无变形、五凹陷，检查漆皮是否有脱落，钢化玻璃部分应无裂纹、无瑕疵且透明度要高。

以上就是电蒸箱的选购注意事项了，掌握必要的选购技巧对大家在选购抉择时还是有一定的帮助，希望大家都能选到自己满意的蒸箱，健康的生活方式就从“蒸”开始。