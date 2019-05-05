破壁机值得入手吗？这两大项来帮你分析！

原创 家电百事通 2019-05-09 13:35:43

[摘要] 家里有一台破壁机可以说是时尚养生生活的标志，许多的健身达人更是对破壁机情有独钟。破壁机的确是集多种功能于一身的多功能料理机，可以充当豆浆机、榨汁机、料理机、冰激凌机及研磨机等，能够轻松实现一机多用。那么这么火的破壁机到底值不值的入手呢？接下来就来全面了解下破壁机吧。

家里有一台破壁机可以说是时尚养生生活的标志，许多的健身达人更是对破壁机情有独钟。破壁机的确是集多种功能于一身的多功能料理机，可以充当豆浆机、榨汁机、料理机、冰激凌机及研磨机等，能够轻松实现一机多用。那么这么火的破壁机到底值不值的入手呢？接下来就来全面了解下破壁机吧。

破壁机的优点

1、破壁机能够增加食物的吸收面积。食物在经过破壁机的处理后能够更好地释放本身的营养成分，更容易与胃液溶解，提高营养成分的吸收率。特别是不易被人体吸收的矿物类食物，在经过破壁机的处理后，能够加快在人体的溶解，从而提高吸收率。

2、营养吸收更全面。破壁机可以将不同种类、不同颜色的食材混在一起制作成汁后食用，可以激发出更多的植物生化素，营养全面更利于保持健康的生活。

3、更大限度地保留食物养分。大多数果蔬的养分及VC含量在果皮、渣和籽内的占比比较大，但是在食用时往往会因为口感不好而被丢弃，导致大部分营养成分被浪费。但是在利用破壁机处理后，大大提高了果蔬营养成分的吸收率。

4、保留食物活性成分，吃出健康。养生最关键的一个途径是食疗，将营养迟到嘴里远比吃药更健康。破壁机的独特之处就在于通过非高温处理保留不耐高温的食物活性成分，通过更健康的饮食结构及食物加工方式就可以轻松吃出健康，有利于养生。

破壁机的缺点

1、与传统的料理机和豆浆机相比，破壁机搅拌杯的容量偏大，且采用不可拆卸式设计，所以在清洗时会有些复杂，清理难度较大。

2、破壁机的转速比较高，噪音也会相对较大，在十使用时可能会影响到其他人。

3、价格相对偏高，小品牌价格低，可以选择国产品牌性价比较高的破壁机。

关于破壁机的介绍就到这里了，是否好用关键在于亲身的体验，对于喜欢养生饮食方式的朋友来说破壁机不失为一种好的选择。