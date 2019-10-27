洗衣机如何保养？洗衣小窍门教你如何延长洗衣机使用寿命！

原创 家电百事通 2019-10-29 15:55:57

[摘要] 洗衣机属于长久耐用型家电，在长时间的使用过程中如果不对其进行适当的保养，会降低洗衣机的工作效率，甚至会出现小故障，缩短洗衣机的使用寿命。那么大家知道洗衣机的保养有什么窍门吗？下面就来了解下洗衣机的保养技巧吧。

洗衣机属于长久耐用型家电，在长时间的使用过程中如果不对其进行适当的保养，会降低洗衣机的工作效率，甚至会出现小故障，缩短洗衣机的使用寿命。那么大家知道洗衣机的保养有什么窍门吗？下面就来了解下洗衣机的保养技巧吧。

第一、在使用时位置放置平稳

洗衣机在工作时会出现晃动的情况，特别是在洗衣机进行脱水时，这时如果洗衣机放置不平稳，或是内部衣物放置不平稳的话，洗衣机晃动的幅度过大，会影响洗衣机的正常使用寿命，因此，在使用前确保是否放在合适的位置。

第二、保持洗衣机周围环境及电脑板的干燥

通常我们的洗衣机都会放置在卫生间，而卫生间的环境相对会潮湿些，这其实是不利于洗衣机的使用，长时间的潮湿环境会使电器出现故障现象。另外，在洗漱时要避免电脑板被浸湿，避免电子线路的短路。

第三、洗后要对洗衣机进行清洗排污

在用完洗衣机后，要及时清理过滤网，可以卸下倒掉过滤网内的杂物。使用清水冲洗洗衣筒，将操作板上的按钮恢复到原位。

第四、洗后保持内部干燥

在使用完洗衣机后将内部清洁干净，这时先不着急关闭洗衣机的盖，使洗衣机及时通风，待内部晾干后再盖上洗衣机的盖。如果不及时通风的话，洗衣机筒内潮湿的环境会滋生出细菌，当再次使用的时候，反而会污染要洗净的衣物。

洗衣机的保养其实非常简单，平时在洗衣时只需对洗衣机稍加爱护，做好清洁工作，就能提高洗衣机的使用效率，延长洗衣机的使用寿命。