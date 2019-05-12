微波炉选购时看什么？不得不知的五个小技巧收藏起来！

原创 家电百事通 2019-05-13 12:40:59

[摘要] 微波炉使用起来非常方便，用好了还能成为厨房中的烹饪神器，对于不太喜欢做饭的朋友来说，微波炉也是懒人的神器。那么如何选择一款好用的微波炉，其实微波炉的选购还是有技巧的，下面就来了解下。

微波炉使用起来非常方便，用好了还能成为厨房中的烹饪神器，对于不太喜欢做饭的朋友来说，微波炉也是懒人的神器。那么如何选择一款好用的微波炉，其实微波炉的选购还是有技巧的，下面就来了解下。

1、微波炉瓦数的选择

通常家里人数多的选择瓦数比较大的，四人以上建议用800瓦，2至3人建议选择700瓦。人口较多的家庭可以选择容积尺寸较大的款式，反之，选择23L容积的款式即可。

2、微波炉能效的选择

微波炉能效越高，加热所需时间越短，加热时间短可以更好的避免微波食物发干等情况的发生。

3、微波炉的质量检查

微波炉在工作时是处于高温状态下，一次需格外注意产品的安全性。其中微波炉的炉门是结构中比较重要的部分，在选购时检查微波炉的炉门是否紧闭，炉门的门面硬度是否好，检查箱体表面有无裂痕等现象。

4、3C认证标志很关键

3C认证标签的产品是国家承认的合格产品，所以大家在选购时一定要看看选购的微波炉是否已通过3C认证。选择有质量保证、安全保证的产品才是最重要的。

5、售后服务体系完善

微波炉大约在8-10年左右，在长期的使用过程中难免会有出现小故障的时候，因此选择有售后服务体系的产品是很重要的。有的产品保修三年，有的终生维修，有些还会免费安装和登门维修。

微波炉的选购注意事项就是这些，安全及质量的选择时首要的，其次是功能的选择。希望以上建议能够帮到大家。