电磁炉怎么清洁维护？安全使用同时更需要安全清洁，你做到了吗？

原创 家电百事通 2019-05-31 08:09:43

[摘要] 电磁炉是一种相对环保的电器炉具，在使用的过程中不需要明火，不会消耗氧气也不会产生二氧化碳等有害气体。同时电磁炉加热升温也比较快，使用起来非常方便，因此相比天然气炉具，电磁炉是大多数人的选择。

电磁炉是一种相对环保的电器炉具，在使用的过程中不需要明火，不会消耗氧气也不会产生二氧化碳等有害气体。同时电磁炉加热升温也比较快，使用起来非常方便，因此相比天然气炉具，电磁炉是大多数人的选择。

电磁炉的清洁维护注意事项

1、避免接触有害液体，切勿使用溶剂清洗炉具，在清洗时不能直接用水冲洗，防止损坏电磁炉内部的元件。

2、避免使用金属刷、砂布等较硬的清洗工具擦拭炉面，否则会划伤炉面，对于难清洗的油污可以用湿抹布蘸取清洁剂来反复擦洗即可清洗干净。

3、在清洗电磁炉时建议待加热圈完全冷却的情况下擦洗，更不能使用带金属的刷子刷电磁炉表面防止损坏加热圈。

4、在使用完电磁炉后不易立马关闭电源，这样电磁炉会由于温度骤降而损坏内部元件，建议将功率调至最小后在关闭。

5、在使用完电磁炉后不易立马用冷水擦洗，要么用温水或是待冷却后再去擦洗。

6、避免电磁炉在没有锅或是空锅的情况下工作，这样极其容易导致电磁炉和锅被烧坏。

电磁炉虽然使用起来非常方便，清洁保养也是非常简单，也正因为此，我们经常会忽略它的清洁保养，最重要的是正确清洁保养，才能有更好的使用效果。