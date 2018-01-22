小厨宝电热水器有什么优势?日常使用如何保养?

转载 互联网 2018-01-22 14:29:15

[摘要] 热水的使用量激增，传统的太阳能热水器已经不能满足大家对热水的需求了，于是许多人选择了电热水器，小厨宝这一品牌的电热水器有什么优势呢？

近年来，随着国民经济的大幅度提升，人们的生活质量也有了很大的提高，随之而来的是热水的使用量激增，传统的太阳能热水器已经不能满足大家对热水的需求了，于是人们逐渐摒弃了传统热水器，而选择了电热水器，但是大家对电热水器都不是很了解，为了满足大家的需求，今天将和大家分享下小厨宝电热水器的优势及其维护保养的方法。

小厨宝电热水器的工作原理

使用可以耐压的内胆，在内胆上安装加热部件和温控部件，使用加热管对内胆的水加热，到达设定温度后，温控部件会自动切断电源。使用时利用自来水的压力将内胆的热水压出，通过混合阀调节适合自己的水温进行洗浴。

小厨宝电热水器的优势

快速出热，节能省时：很多家庭的厨房和浴室共用一台电热水器，但是由于距离远、容量大造成热水慢、严重浪费水电等现象，使用非常不方便、不划算。小厨宝专用电热水器设计精美、体积小、加热快、安装方便省空间，瞬间出热，热水随用随有，节能省时。

小厨宝电热水器

磁化健康，除垢节能：经过专用的磁化器处理后，磁化水的水分子已被激活，含氧量极高，它不仅除垢，还可降低血的粘稠度，保持血管弹性，防止血栓形成，预防和化解结石，加速与促进人体表皮的新陈代谢。水通过磁化处理后，水的聚合度提高，被溶解的固态物质成为更细的颗粒，粒子细化后，两颗离子间的距离较小，不易凝结在壁上，从而达到除垢、节能的效果。

小厨宝电热水器的维护和保养的方法

喷头保养方法：在使用喷头时，如果发现喷水不畅或者堵塞现象，可将喷头卸下，用螺丝刀将喷头盖中间的螺丝拧下，取下组装套盖(记住位置)，用废旧牙刷对内表面的杂物进行清理。清理完毕后将组装套盖按顺序安装好，注意要放正，以防影响喷头的使用效果。

内胆保养方法：为保证电热水器使用安全和内胆寿命，在长期不使用的情况下可通过安全阀将内胆的水放掉，首先关闭自来水进水阀门，然后将热水器混合阀扳至热水处，再将安全阀手柄向上扳至水平位置，此时热水器内胆中的水便通过安全阀的泄压口流出并经排泄管流向下水道。

以上就是为大家总结的小厨宝电热水器的优势及其维护和保养的方法，希望对大家有所帮助。电热水器是传统电热水器的更新换代品，在制热和供应量也两方面都比传统的热水器要高，一度成为消费者青睐的热水器。提醒大家在使用过程中，注意不要将热水器的出水口朝向人，避免被烫伤。