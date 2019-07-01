垃圾分类怎么分？出门被问“你是什么垃圾”，还分得清吗？

原创 家电百事通 2019-07-02 15:55:53

[摘要] 最近，上海开始实施垃圾分类，还出台了《上海市生活垃圾管理条例 》，被称为是“史上最严垃圾分类措施”。垃圾分类已成为上海市民热议的一个话题，甚至每天早上出门都会接受居委会大妈的灵魂拷问：“你是什么垃圾？”。那么大家了解各类垃圾的分类方法吗？接下来就来看一下垃圾分类到底该怎么分。

最近，上海开始实施垃圾分类，还出台了《上海市生活垃圾管理条例 》，被称为是“史上最严垃圾分类措施”。垃圾分类已成为上海市民热议的一个话题，甚至每天早上出门都会接受居委会大妈的灵魂拷问：“你是什么垃圾？”。那么大家了解各类垃圾的分类方法吗？接下来就来看一下垃圾分类到底该怎么分。

日前上海市生活垃圾分为四大类：湿垃圾、干垃圾、可回收物、有害垃圾。

如此精细的分类方法让很多人对自己产生了怀疑，但有人就总结出了搞笑的小猪佩奇版“垃圾分类秘籍”：猪可以吃的是湿垃圾，猪不吃的是干垃圾，猪吃了会死的是有害垃圾，卖了可以买猪的是可回收垃圾。那么来了解下具体的垃圾分类方法如下：

湿垃圾是易腐生物质垃圾，比如食材废料、剩饭剩菜、过期食品、瓜皮果核、花卉植物。

干垃圾范围就比较广泛，除了可回收物、有害垃圾、湿垃圾以外的其他生活废弃物，比如各种干湿纸巾、尿不湿、大骨头、污损塑料、编织袋，除衣服鞋帽这类织物外的内衣裤、旧毛巾等都属于干垃圾。

可回收垃圾主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类。

有害垃圾包括电池、荧光灯管、灯泡、水银温度计、油漆桶、部分家电、过期药品、过期化妆品等。

对此，干湿垃圾还是分不清的话，市民为大家举了个例子，比如喝剩的奶茶属于哪类垃圾？给出的答案是先将奶茶倒出，再将珍珠倒入“湿垃圾”桶内，把杯子扔到“干垃圾”桶内，再把杯盖放到“可回收垃圾”桶内。酸奶盒属于哪类垃圾？答案是将盒子洗净晾干后再扔，因为酸奶甜又黏，容易污染其他的垃圾，这样分干垃圾就不会发臭。这样的垃圾分类够彻底了吧。

关于垃圾分类，国外早已做得很彻底。德国人从幼儿园就开始接受垃圾分类的教育，大学里也有垃圾处理的相关课程和专业，同时还提供垃圾处理相关的培训项目，培养了大量的专业人士。将条形码技术引入到垃圾分类管理中，实现了城市综合性区域垃圾分类的精准溯源。日本对垃圾的收集要求较为细致。以塑料材质的饮料瓶为例，瓶子的不同部分被划分为不同的垃圾类别，需要洗干净瓶体，拧下瓶盖，撕下瓶身的塑料纸，压扁瓶体后方可回收。如果有菜刀、玻璃或剪刀等混入不可燃垃圾时，则需要装入标明「危险品」塑料袋。在英国，垃圾桶一定要保持清洁，如果家里垃圾桶太脏了，社区部门会贴上警告的标签。扔垃圾时要将垃圾桶盖扣合，绝对不容许垃圾漫过盖子，垃圾放错地方会受到处罚，罚款额高达 2500 英镑，严重的还可能遭到起诉。

希望此次实行的垃圾分类能够持续执行下去，加强环保意识，将环境保护贯彻到日常生活行为习惯中。