微波炉还可以怎么用？分享微波炉的妙用之处！

原创 家电百事通 2019-03-24 09:15:05

[摘要] 微波炉具有操作简单方便，加工效率高的特点，深受人们的喜爱。除了常用的功能之外，微波炉还有其他的用处，大家都还没发现吧，接下来就来看一下微波炉的在生活中的妙用吧。

微波炉具有操作简单方便，加工效率高的特点，深受人们的喜爱。除了常用的功能之外，微波炉还有其他的用处，大家都还没发现吧，接下来就来看一下微波炉的在生活中的妙用吧。

1、用微波炉消毒用品

微波炉的温度很高能有效的起到消毒的作用，平常可以将自己经常使用的毛巾放到微波炉里加热给毛巾消消毒，对于家里有婴儿的家庭，微波炉还可以消毒奶瓶，还有儿童衣物。

2、解冻冷冻食品

一些冷冻食品在吃之前都要先解冻，然后才用于烹饪，对于大块的冰冻食品如何快速解冻，只要将冷冻食品放在盆子里，加半盆水放到微波炉里小功率加热3分钟就大功告成了

3、用于干货除湿

在家里我们都会储备一些干货，例如蘑菇，鱿鱼干货等，由于时间久了就会变潮，这样就大大的缩短了储存时间，这时可将这些干货放到微波炉里加热一下，能起到很好的除湿作用。

4、用于消毒奶瓶和抹布

有婴儿的家庭，微波炉可以消毒奶瓶。可将奶瓶中加入7分满的水，用保鲜膜包起，奶嘴则放在装有水的容器中，为了防止浮起，用小盆子等压住，用微波炉加热一分钟左右即可。有客人造访时，送上一块热毛巾，会有宾至如归的感觉。只要将一条洗净的小毛巾拧干，用保鲜膜包起，加热一分钟就OK。将抹布洗净后，装入塑料袋中加热，就可以达到清洁、杀菌的效果。趁热晾干，就是一条随时可以使用的清洁抹布了。

5、用于药物防蛀防霉

贵重中药材，常因蛀、霉而报废。若在微波炉内加热至温热，待冷却后密封在塑料袋内，即可长期存放。若能结合家用真空包装，则可存放数年。

6、用于食品食具的消毒

将吃剩的饭菜用微波炉处理一下再放入冰箱，食用前再用微波炉加热一下，可以杜绝细菌的生存;市场上买回的熟食，用微波炉加热一下再食用，既可保持食物原有的风味和营养，又可将细菌全部杀灭，除金属制品外的食具均可用微波炉来进行消毒处理。

以上就是关于微波炉的多种用法，希望能够帮到大家。