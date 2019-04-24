消毒柜的种类都有哪些？消毒柜分类方法告诉你！

原创 家电百事通 2019-04-25 09:10:34

[摘要] 消毒柜已经成为大多数家庭厨房中不可缺少的一件电器，目前市面上的消毒柜种类也是非常多，接下来就来看一下都有哪些分类，方便大家选择。

消毒柜已经成为大多数家庭厨房中不可缺少的一件电器，目前市面上的消毒柜种类也是非常多，接下来就来看一下都有哪些分类，方便大家选择。

一、按消毒方式分

消毒柜主流的消毒方式有臭氧、紫外线、红外线高温、高温蒸汽及组合式消毒等方式。

臭氧消毒是利用淡蓝色的臭氧气体，进入病菌细胞内部破坏它的组织结构与氧化酶，从而达到杀菌目的，一般的自然杀菌率高达90%以上，对于肠道传染病菌杀灭率高达99%，还有除异味的作用，对于各种不耐高温的餐具也适用。红外线高温、超温蒸汽、紫外臭氧加高温属于热消毒或多重组合消毒方式，消毒温度一般在100℃以上，消毒效果好，适合于陶瓷、不锈钢等耐高温制品的消毒。

二、按消毒效果分

一星级消毒柜对大肠杆菌金黄葡萄球菌杀灭率应不小于99.9%， 工作要求.臭氧浓度不低于每平方米20毫克持续20分钟。

二星级消毒柜对大肠杆菌金黄葡萄球菌灭杀对数值应≥3( ≥ 99.9%);b)对脊髓灰质炎病毒感染滴度(TCID50)≥105 灭活对数值≥4.00。

三、按功能分

单功能消毒柜通常采用高温或臭氧或紫外线等单一功能进行消毒;多功能消毒柜多采用高温、臭氧、紫外线、蒸汽、纳米等不同组合方式来消毒，能够杀灭多种病毒、细菌。

四、按安装方式分

按安装方式分，有立式、卧式、壁挂式、嵌入式、落地式、台式、开门式和抽屉式等。目前市场上较流行与整体厨房配套的嵌入式消毒柜，这种消毒柜集食具消毒、烘干、存放于一体，非常实用。

以上就是消毒柜的分类，相信看完这些种类划分，你一定对消毒柜的种类有了一定的了解，希望能够帮到大家。