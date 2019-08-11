格力空调遥控器被锁住怎么办？简单粗暴方法外还有更安全的做法！

原创 家电百事通 2019-08-12 12:10:55

[摘要] 格力空调是空调领域值得信赖的品牌，是很多家庭及办公场所在选择空调时的首选。但是电器在经过长时间的试验过程中难免会有出故障的时候，例如格力空调的遥控器被锁住了，这是什么原因导致的及相应的解决方法教给你。

格力空调是空调领域值得信赖的品牌，是很多家庭及办公场所在选择空调时的首选。但是电器在经过长时间的试验过程中难免会有出故障的时候，例如格力空调的遥控器被锁住了，这是什么原因导致的及相应的解决方法教给你。

格力空调遥控器解锁方法：

第一种是扣电池，这是最直接也是大多数人最常用的方法。

第二种是同时按下加减键或是上下键才能解锁。有的遥控器设计并没有这么复杂，只需要再次按下锁键即可解锁。

第三种是按下处于遥控屏幕底端或是电池旁的复位键也可解锁。

另外，遇到遥控器失灵怎么办？有以下几个原因可排查：

大多数是因为遥控器的电池没电了，只需更换新电池即可。

如果电池有电的话，则可能是遥控器发光二级管出故障。这就需要更换遥控器。

如果不是二极管的问题，就是室内机接收头坏了，更换接收头即可。

如果不是的话室内机电路板坏，需要更换电阻。