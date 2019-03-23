热水器不清洗会有什么危害？看完你就明白热水器清洁的重要性了！

原创 家电百事通 2019-03-24 09:05:55

[摘要] 热水器作为常用的家用电器之一，使用频率很高，所以保养就很重要了。需要定期进行清洁保养工作，以保证有更好的使用效果。很多朋友会忽视热水器的清洁工作，其实清洁热水器是很有必要的，长时间不清洁会对热水器造成一定影响，下面就来看一下热水器不清洁会有怎样的危害吧。

热水器作为常用的家用电器之一，使用频率很高，所以保养就很重要了。需要定期进行清洁保养工作，以保证有更好的使用效果。很多朋友会忽视热水器的清洁工作，其实清洁热水器是很有必要的，长时间不清洁会对热水器造成一定影响，下面就来看一下热水器不清洁会有怎样的危害吧。

1、影响安全运行。热水器的加热棒在正常运行时，受热后很快将热量传递给水或其他介质，两者温差很大。有水垢时 ，加热棒的热量由于受到水垢的阻挡，很难传递给水，因而温度会急剧升高，强度下降。

2、引起皮肤过敏。长期处于高温中会与不锈钢、铝等物质发生化学反应，产生有害物质，且浓度会不断提高。可能导致皮肤过敏;粘泥、微生物、细菌在长时间不断更新、交替反应中也生成了很多有害物质。能引发多种皮肤病的发生，有些妇女、儿童洗完澡后有时感到皮肤瘙痒和起红点。

3、不清洁会增加能耗。水垢的导热性很差，仅为铜、铁等金属的十分之一到数百分之一，如果电热水器的加热棒上附着了大量的水垢，就会极大的影响加热效率。

4、不清洗会缩短热水器使用寿命。例如当内胆结有3毫米厚的水垢时，钢材温度会由280℃上升到580℃，而抗拉强度则由40公斤力/mm2下降到10公斤力/mm2，从而导致内胆过热变形、鼓包、甚至破裂。

5、破坏水循环。热水器内产生水垢后，由于传热不好，使蒸发量降低，会减少设备的压力。若水管内结垢，流通截面积减少，增加了水循环的流动阻力，严重时会将管路完全堵塞，破坏水循环，严重时会造成爆管事故。

看完以上的介绍相信你一定明白热水器清洁工作的必要性，定期清洁不仅有利于身体健康，还会减少能耗。从现在起做好热水器的清洁工作吧。