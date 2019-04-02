还在为甲醛发愁？负离子空气净化器帮你解决！

原创 家电百事通 2019-04-03 10:40:12

[摘要] 甲醛对人体的危害挺大的，特别是对于过敏性体质的人来说表现最为明显，吸入轻度的甲醛，就会产生咽喉不适，喷嚏、皮肤发痒等症状，严重的甲醛中毒者会产生过敏性的皮炎、头疼、免疫力降低等症状，再严重会导致呼吸功能障碍和干细胞受损。对于新装修的房子想要快速的去除甲醛，光靠开窗通风是不够的，这时空气净化器就显得尤为重要，那么什么样的空气净化器能够有效去除甲醛呢？接下来就来看一下什么样的空气净化器对消除甲醛很有效。

甲醛对人体的危害挺大的，特别是对于过敏性体质的人来说表现最为明显，吸入轻度的甲醛，就会产生咽喉不适，喷嚏、皮肤发痒等症状，严重的甲醛中毒者会产生过敏性的皮炎、头疼、免疫力降低等症状，再严重会导致呼吸功能障碍和干细胞受损。对于新装修的房子想要快速的去除甲醛，光靠开窗通风是不够的，这时空气净化器就显得尤为重要，那么什么样的空气净化器能够有效去除甲醛呢？接下来就来看一下什么样的空气净化器对消除甲醛很有效。

负离子净化器和臭氧发生器的联合净化模式是最绿色、最有效的除甲醛方式。生态负离子空气净化器能够实现负离子和臭氧的联合治理，它具有独立的负离子机和臭氧机。

生态负离子空气净化器中的负离子机采用国际唯一的生态负离子生成芯片技术和纳子富勒烯负离子释放器技术，释放出的小粒径负离子活性很高，可以充满整个室内。而小粒径负离子又是除甲醛的重要反应中间体，可以将甲醛降解为二氧化碳和水。

生态负离子空气净化器中的臭氧机采用发明专利纳米陶瓷作为介电体，能够产生高纯度的臭氧。并且纳米陶瓷耐高温，不易损坏，理论寿命可以达到10万小时。臭氧系统一般是人离开室内时开启，释放出的臭氧可以对甲醛进行无死角净化，将其分解为二氧化碳、水和氧气，且未参与反应的臭氧会在30分钟后自动还原成氧气，不存在任何化学残留，只需时常开窗通风即可。

空气净化器的种类有很多种，针对特殊需求还需有针对性的选择，对于消除甲醛来说，负离子空气净化器是目前最有效的消除方式。