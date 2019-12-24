智能音箱语音控制无反应是怎么回事？唤醒词是否先说出？

原创 家电百事通 2020-01-02 16:35:27

[摘要] 随着智能家居的发展，智能音箱已经成为现在年轻人的必备家居装备。那在普通使用的过程中，会衍生出一些小问题，比如语音控制无反应，这是怎么回事？下面就来了解下，希望能够帮到大家。

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