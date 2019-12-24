智能音箱语音控制无反应是怎么回事？唤醒词是否先说出？

原创 家电百事通 2020-01-02 16:35:27
[摘要]随着智能家居的发展，智能音箱已经成为现在年轻人的必备家居装备。那在普通使用的过程中，会衍生出一些小问题，比如语音控制无反应，这是怎么回事？下面就来了解下，希望能够帮到大家。

随着智能家居的发展，智能音箱已经成为现在年轻人的必备家居装备。那在普通使用的过程中，会衍生出一些小问题，比如语音控制无反应，这是怎么回事？下面就来了解下，希望能够帮到大家。

智能音箱语音控制无反应是怎么回事

智能音箱语音控制无反应的原因：

第一、是否说出唤醒词之后在说出语音命令；

第二、仅支持中文识别；

智能音箱语音控制无反应是怎么回事

第三、暂不支持连续语音命令；

第四、规范使用标准普通话。

智能音箱语音控制无反应是怎么回事

智能音箱有着不错的音质效果，以及有趣的人工语音互动，作为智能家居来说，价位非常亲民，因此深受大众的欢迎。即使在使用过程中遇到小故障，也不用着急，相关的解决办法非常多。

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