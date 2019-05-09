如何选购空调？四个判断标准帮你轻松做出选择！

原创 家电百事通 2019-05-13 11:35:27

[摘要] 夏季几乎每天都离不开空调，没有空调的房间我们怎么能待得住，那么如何给新屋选择一台合适的空调呢？接下来就来看一下空调的选购注意事项吧。

夏季几乎每天都离不开空调，没有空调的房间我们怎么能待得住，那么如何给新屋选择一台合适的空调呢？接下来就来看一下空调的选购注意事项吧。

一、房屋的面积决定空调匹数

通常小一匹的空调适合在12平方米、1-2人的空间内使用;1匹的空调适合在16平方米，2-3人的空间内使用;1.5匹的空调适合在20-23平方米，4-5人的空间内人数。人数越多，房屋面积越大，需要选择空调的匹数就越大。

二、变频定频决定是否省电

定频空调在使用中会出现停止和启动的情况，消耗更多的电量，变频空调则会在达到设定温度后，切换成低频运转。虽然空调依然在耗电，但是耗电量很低，不会因为重启压缩机而消耗电量。因此，使用变频空调会比定频空调更省电。同时，变频空调会使室内温度更加恒定，增加使用的舒适度。

三、空调型号的选择

有面向外的窗户，结构坚固，适宜通风良好，应选窗式空调。没有朝外的窗户，或窗筐结构不适宜;很注重外观，要求空调安装在不太显眼之处;不适于装窗式空调的，应选分体式空调。

四、3级能效性价比更高

专家模拟一天使用空调5小时，一年使用90天制冷的情况进行比较。1级能效变频空调一年制冷花费的电费约为178元，3级能效变频空调一年制冷花费的电费约为221元。“如果只是夏天晚上使用空调，1级能效和3级能效每年电费相差只有50元左右。”如果消费者在夏天不是每天有一半的时间使用空调制冷，那选择3级能效变频空调的性价比更高。

关于空调选购的注意事项就介绍到这里了，具体选择什么样的空调比较合适还要根据自己的实际使用情况来判断，希望看完之后大家都能选到合适的空调。