新风系统怎么样？新风系统的功能可不止一种！

原创 家电百事通 2019-04-03 11:55:27

[摘要] 有时室内的空气污染程度不亚于室外的空气污染，室内的空气需要时常通风换气，但是室外空气也有污染，如果打开窗户通风一整天的话，外面空气中的灰尘和汽车尾气会通过窗户进入室内，这时使新风系统么样？接下来就为大家介绍下新风系统的作用及功能吧。

有时室内的空气污染程度不亚于室外的空气污染，室内的空气需要时常通风换气，但是室外空气也有污染，如果打开窗户通风一整天的话，外面空气中的灰尘和汽车尾气会通过窗户进入室内，这时使新风系统么样？接下来就为大家介绍下新风系统的作用及功能吧。

新风系统是将室外的空气经过高效过滤，以及对有害物体分解之后向室内输送新鲜的空气。除此之外，新风系统还能有效去除甲醛，还能够除臭、除尘以及排湿、调节室温等功能。

新风系统的除尘功能，能够将漂浮在空气中的灰尘，甚至是肉眼看不到的细菌，都能轻松消除，营造出干净的空气环境。

新风系统的除臭功能，新风能够迅速排出因各种原因造成的不适气味，及时快速的创造出舒适的空气环境。

新风系统的排湿功能，由天气情况原因以及室内浴室等因素产生的湿气，不易散发出去的话，室内的家具容易发霉，还容易滋生细菌，使用换气扇可以去除室内的湿气，营造舒适的居室环境。

新风系统的调节室温功能，在夏季时用换气扇驱走室内的热气，将室外凉爽的空气吸进来；在冬季进行全热交换可以减少室内温度的流失，提高冬天的取暖效果。

新风系统通过不断的送风、排风，可以把室内污染空气包括甲醛不断排出去，把室外空气经过清洁处理后送入室内，不停循环运行，能够有效去除室内家具等会发出来的甲醛。安装了新风系统就相当于给房子装了一个绿色的“肺”，它能在不开窗的情况下24小时通风换气，持续强力排出室内的甲醛、苯、氨等装修挥发的有毒气体，从而保护人体健康。