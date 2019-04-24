选购空气净化器看什么？教你从这几个方面选择！

原创 家电百事通 2019-04-25 09:05:19

[摘要] 近年来，使用和购买空气净化器的人越来越多，不论是家用还是办公或是医用，空气净化器似乎已经成为人们解决空气污染的常用方法之一。那么什么样的空气净化器做好使，接下来就来看一下空气净化器的选购技巧吧。

近年来，使用和购买空气净化器的人越来越多，不论是家用还是办公或是医用，空气净化器似乎已经成为人们解决空气污染的常用方法之一。那么什么样的空气净化器做好使，接下来就来看一下空气净化器的选购技巧吧。

一、空气净化器的CADR值

ADR是空气净化器产品性能重要参数之一，代表着洁净空气量，也就是指单位时间通过空气净化器过滤后，输出的洁净空气总量。不同CADR值的空气净化器适合不同的房间面积，一般计算公式是：使用面积= cadr /2.8(一般房屋层高)/5。

二、空气净化器的净化方式

目前的空气净化器净化方式主要有活性炭滤网、HEPA滤网、光触媒、经典吸附、负离子等几种。有些人会以为使用HEPA滤网净化的空气净化器普遍都比较好，其实不然，HEPA滤网也分很多等级，普通的一般是H10、H11，只有中高端的空气净化器产品才会使用等级H12、H 13 具有医疗级别的滤网。

三、选择品牌认知度高的空气净化器

建议选择在空气净化器方面有认知度的品牌，这样才能选出专业的净化器，在滤网及臭氧方面就不用过多的担心。

以上就是空气净化器的选购技巧，希望看完之后能够帮到大家。