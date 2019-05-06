夏天用冰箱需注意什么？保鲜保质同时还省电，冰箱使用小贴士来啦

原创 家电百事通 2019-05-09 15:45:07

[摘要] 进入夏季之后，冰箱的使用频率就会越来越高，各种各样的食物都会被我们送入冰箱，殊不知不知不觉中我们已经为冰箱带来了压力，这样反而不利于食物的保鲜。夏季使用冰箱也有诀窍，下面就来了解一下吧。

进入夏季之后，冰箱的使用频率就会越来越高，各种各样的食物都会被我们送入冰箱，殊不知不知不觉中我们已经为冰箱带来了压力，这样反而不利于食物的保鲜。夏季使用冰箱也有诀窍，下面就来了解一下吧。

夏季冰箱使用注意事项

1、夏季蔬菜瓜果在冰箱内冷藏时间大约为3至5天，绿叶类的蔬菜冷藏5天之后，即使没变色也不要再食用了。肉类生品的冷藏时间为1至2天，鸡蛋最多冷藏15天，注意冷藏前不要用水洗。

2、冷冻箱里鱼肉的存放时间不宜超过两个月，如果冻肉发黄，建议最好丢弃，此时脂肪已被氧化。

3、冰箱内的食物不宜摆放过满，食物与冰箱内壁保持一定空隙，以便于空气流通。

4、存放食物时生熟分开，避免交叉污染。通常将生食物放在下层，熟食放在上层。

5、冷藏箱内温度上低下高，所以鱼肉等食物适宜放在上面，水果蔬菜等放在下面最为合适。

6、定期对冰箱内部进行消毒清洁，夏季最好1至2周清洗冰箱一次。特别是冰箱内的滴水槽、隔板槽等消毒清洁。

7、在冷藏果蔬之前建议不要清洗，因为果蔬表面有一层蜡质可以保护其不受微生物侵害。

8、冰箱的温度随季节调节才能做到省电节能。夏季冰箱应调在1至3档之间，过大的档位会导致冰箱不停机，为了冰箱更好的运行，将温控器调节小写，使冰箱有一定的开停比例。

以上就是夏季冰箱的使用注意事项，分类储存，定期清洁消毒，健康的生活从食物的新鲜开始！